Nel suo editoriale di oggi per il sito di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha toccato diversi temi d'attualità. Tra questi anche l'avvicinamento alla sessione invernale di calciomercato. Ci sarebbe un allenatore in Serie A, tra le più più precisamente, a chiedere con maggiore insistenza rinforzi rispetto ad altri. Si legge infatti nel testo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pedullà: “Mercato? Per gennaio c’è un allenatore più esigente di altri in Serie A”
ultimora
Pedullà: “Mercato? Per gennaio c’è un allenatore più esigente di altri in Serie A”
La notizia lanciata dal noto esperto di calciomercato in vista della riapertura della finestra di trattative
"Qualche altro giro di pista per capire bene i regali di mercato da consegnare a gennaio: il più esigente giustamente è Gasperini, dovrebbero risarcirlo per tutti i torti che gli hanno fatto tra luglio e agosto, lui ha risposto con i fatti portando la Roma in cima alla classifica. Tutti avranno bisogno di qualcosa, di un rinforzo o di un rinforzino, ci sarà tempo per parlarne. Più importante capire quanti soldi ci siano davvero in cassa, tenendo conto del seguente particolare: la sessione invernale è la più complicata che ci sia, nel senso che puoi anche avere i soldi – tanti soldi – e trovare la porta chiusa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA