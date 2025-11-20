"Qualche altro giro di pista per capire bene i regali di mercato da consegnare a gennaio: il più esigente giustamente è Gasperini, dovrebbero risarcirlo per tutti i torti che gli hanno fatto tra luglio e agosto, lui ha risposto con i fatti portando la Roma in cima alla classifica. Tutti avranno bisogno di qualcosa, di un rinforzo o di un rinforzino, ci sarà tempo per parlarne. Più importante capire quanti soldi ci siano davvero in cassa, tenendo conto del seguente particolare: la sessione invernale è la più complicata che ci sia, nel senso che puoi anche avere i soldi – tanti soldi – e trovare la porta chiusa".