"Scudetto? Ci sono alcuni fattori importanti. Le ultime tre-quattro partite dell’Inter evidenziano che è in affanno. Ha fatto due pareggi nelle ultime tre partite, che va in difficoltà nelle battute finali. Molto dipenderà dallo scontro diretto tra Napoli e Milan per capire chi potrà essere l’inseguitore. L’Inter deve incontrare la Roma, ragion per cui la giornata dopo la sosta sarà fondamentale. L’Inter fa fatica a creare occasioni da gol, subisce anche ingenuamente. Il Napoli deve crederci”. Lo ha detto Fulvio Collovati a Il Bello del Calcio su Televomero.
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Collovati: “Inter in affanno, Barella non sta in piedi. Molto dipenderà da…”
Il pensiero dell'ex calciatore a proposito dei nerazzurri che hanno perso qualche punto nelle ultime gare
"L’Inter viene da un’esperienza molto deludente. Sicuramente i punti persi sono dovuti a un calo fisico. Secondo me è meglio essere inseguiti che inseguire. Barella non sta in piedi, Calhanoglu è infortunato, Lautaro è fuori. Verso il sessantesimo questa squadra crolla, come l’anno scorso. Anche con la Fiorentina è successa la stessa cosa”.
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