Collovati: “Inter in affanno, Barella non sta in piedi. Molto dipenderà da…”

"Scudetto? Ci sono alcuni fattori importanti. Le ultime tre-quattro partite dell’Inter evidenziano che è in affanno. Ha fatto due pareggi nelle ultime tre partite, che va in difficoltà nelle battute finali. Molto dipenderà dallo scontro diretto tra Napoli e Milan per capire chi potrà essere l’inseguitore. L’Inter deve incontrare la Roma, ragion per cui la giornata dopo la sosta sarà fondamentale. L’Inter fa fatica a creare occasioni da gol, subisce anche ingenuamente. Il Napoli deve crederci”. Lo ha detto Fulvio Collovati a Il Bello del Calcio su Televomero.