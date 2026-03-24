Queste due settimane serviranno all'Inter quantomeno di ristabilire del tutto Lautaro Martinez. Il rientro del Toro è la leva più solida su cui far affidamento per le prossime partite. I tifosi sperano che possa servire anche a mostrare un Thuram diverso da quello visto di recente. Lo ha sottolineato il focus di Sport Mediaset:

"La nostalgia della ThuLa è una sindrome che assale il tifoso nerazzurro in questo momento. Sembra un vuoto incolmabile, anche perché il francese in campo è irriconoscibile, quasi non ci fosse. L'infortunio di Lautaro gli imponeva di prendersi sulle spalle il peso dell'attacco, ma Marcus Thuram in crisi da inizio 2026 non è riuscito a sfruttare la chance.