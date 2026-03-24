Queste due settimane serviranno all'Inter quantomeno di ristabilire del tutto Lautaro Martinez. Il rientro del Toro è la leva più solida su cui far affidamento per le prossime partite. I tifosi sperano che possa servire anche a mostrare un Thuram diverso da quello visto di recente. Lo ha sottolineato il focus di Sport Mediaset:
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fcinter1908 ultimora SM – Inter, c’è nostalgia della ThuLa: la missione del Toro e quella speranza su Thuram…
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SM – Inter, c’è nostalgia della ThuLa: la missione del Toro e quella speranza su Thuram…
Il focus sui due attaccanti nerazzurri che per motivi diversi non hanno garantito il loro apporto alla squadra di recente
"La nostalgia della ThuLa è una sindrome che assale il tifoso nerazzurro in questo momento. Sembra un vuoto incolmabile, anche perché il francese in campo è irriconoscibile, quasi non ci fosse. L'infortunio di Lautaro gli imponeva di prendersi sulle spalle il peso dell'attacco, ma Marcus Thuram in crisi da inizio 2026 non è riuscito a sfruttare la chance.
Appena tre gol di questo anno solare, bilancio amarissimo se confrontato con la prima parte della stagione. Una settimana in nazionale potrebbe fargli bene: la speranza è che la Francia conosca il codice di sblocco. Intanto, Lautaro rimasto ad Appiano ha una missione: tornare contro la Roma. Più dei gol, la squadra ha bisogno della sua presenza autorevole".
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