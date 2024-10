Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Il Napoli è la principale candidata allo scudetto, non scherziamo: non esiste la parola outsider. Quella la usa Conte per tenere il profilo basso. Ma con una campagna acquisti del genere non puoi più nasconderti. Anche perché sei meritatamente in testa.