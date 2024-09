L'Argentina gioca contro la Colombia e da quando riporta il giornalista argentino Gastón Edul, Lautaro Martinez giocherà da titolare nella sfida di questa sera. Lionel Scaloni, ct della Nazionale, ha optato in attacco per l'interista insieme a Julian Alvarez, il calciatore del City che finora si è spesso alternato all'interista. Ma una sfida per l'allenatore sarà far trovare loro la giusta intesa. Ci prova questa sera.