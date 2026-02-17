177 presenze e 74 gol con la maglia nerazzurra: oggi l’Imperatore compie 44 anni

Gianni Pampinella Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 22:32)

"L’Imperatore compie oggi 44 anni. Un nome che per i tifosi nerazzurri significa potenza, talento e gol indimenticabili. Il suo arrivo all’Inter fu accompagnato da aspettative e meraviglia, confermate immediatamente da quel sinistro devastante capace di lasciare il segno fin dalle prime apparizioni in maglia nerazzurra".

"Tra le immagini che hanno segnato la sua storia interista resta impressa la punizione al Santiago Bernabeu, pochi giorni dopo il suo approdo a Milano: un biglietto da visita al mondo del calcio, la sintesi perfetta della sua forza e della sua personalità. Quel sinistro, coltivato fin da bambino con dedizione e sacrificio, sarebbe diventato il marchio di fabbrica di un attaccante capace di entusiasmare San Siro".

"Con l’Inter Adriano ha realizzato 74 reti in tutte le competizioni, regalando serate cariche di emozione. Dal derby vinto all’ultimo respiro con un gol decisivo, alla rete in Coppa Italia contro la Roma, fino alla straordinaria cavalcata contro l’Udinese, quando superò gli avversari con una combinazione di tecnica e strapotere fisico: giocate che appartengono alla memoria collettiva nerazzurra. Nel giorno del suo 44° compleanno i migliori auguri da tutto il mondo interista all'Imperatore Adriano!". È il messaggio di auguri da parte del club nerazzurro all'ex giocatore brasiliano.