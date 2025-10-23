Ciccio Colonnese, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il Napoli deve tornare a fare il Napoli. L’anno scorso è stato un trionfo meritato, i ragazzi di Conte devono tornare ad avere quella energia. Quattro sconfitte sono troppe, c’è qualcosa che non va per il verso giusto.