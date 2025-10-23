Alessandro Ferrari, Direttore Generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Pioli a ridosso ormai da un nuovo impegno di Conference League. I viola affronteranno anche l'Inter settimana prossima nel turno infrasettimanale:
"Siamo tutti responsabili. C'è bisogno solamente di cambiare pagina, di ripartire con un altro spirito e testa alta. Quello che abbiamo fatto finora non è bastato. Pioli? E' la persona che ci guiderà, ci darà una mano. Ha preso questo impegno con noi con grande entusiasmo, siamo tutti molto uniti. Anche il presidente la pensa così
