Colpani: “Con Bastoni ho un rapporto da una vita. Totti mito assoluto”

Ai canali ufficiali della FIGC, Andrea Colpani ha raccontato le sue emozioni dopo la convocazione in Nazionale. Ecco le parole del centrocampista del Monza, accostato anche all’Inter in chiave mercato.

“Nazionale? Il Monza non mi ha detto nulla, ho visto il post sui social… Ho controllato e me ne sono reso conto solo dopo la partita col Torino. Per vie traverse sapevo di essere pre-convocato, ma non avevo certezze finché non ho visto il nome. È un sogno, ci speravo, sto dando il massimo col Monza.