Ultimo atto del campionato 2024/25, con l'Inter di Simone Inzaghi impegnata al Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas per provare un complicatissimo ribaltone in ottica scudetto. Per l'occasione il tecnico nerazzurro opera diversi cambi di formazione: davanti a Sommer ci sono Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto, a centrocampo ecco Asllani e Calhanoglu con Darmian e Dimarco sugli esterni. In attacco c'è Taremi, alle sue spalle giocano Correa e Zalewski: panchina per Thuram e Lautaro.