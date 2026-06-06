"Il futuro di Nico Paz? Il suo destino rimane nelle mani del Real Madrid, aspettiamo. Cambiaso e Chiesa? Stiamo seguendo vari calciatori, al momento i loro prezzi sono fuori dal nostro target. Guardiamo alle varie opportunità che si presentano, stiamo lavorando anche molto sul nostro settore giovanile che possano essere competitivi nei prossimi anni. Il Fair Play Finanziario? E' in linea con il nostro modo di gestire il club, non è un problema per noi. Non credo che l'anno prossimo lotteremo per lo scudetto, ma ovviamente scenderemo sempre in campo per vincere. Vediamo cosa accadrà. Non abbiamo parlato con il Real Madrid per tanto tempo, non abbiamo ancora iniziato a parlare di mercato e di giocatori, se ci saranno delle opportunità per altri calciatori le coglieremo. Fabregas resta? Così mi ha detto".
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