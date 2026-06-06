"Qualificarsi in Champions League è stato bello, ma stiamo cercando di non esaltarci troppo, ma di capire comunque il grande lavoro che abbiamo fatto. Possiamo ancora crescere: Fabregas ci crede, lui vuole vincere ogni partita. E se ci crede lui, noi lo seguiamo. Non ci siamo detti molto dopo il raggiungimento della Champions League, ci siamo sorrisi l'un l'altro, consapevoli che abbiamo tanto lavoro da fare. Non siamo ancora andati in vacanza, ci incontreremo nei prossimi giorni. Non so quale sarà il nostro ruolo nella prossima Champions, ma quel che so è che noi entriamo sempre in campo per vincere secondo la nostra mentalità. Se affronteremo il Barcellona, proveremo ad attaccare, è questo il nostro approccio. Sarebbe bello affrontare squadre come Manchester United e Real Madrid. La questione stadio? Si è posto lo stesso problema quando siamo stati promossi in Serie A, ma credo che riusciremo a giocare la Champions al Sinigallia senza problemi".