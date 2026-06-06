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Como, Suwarso: “Fabregas resta. Nico Paz? Decide il Real Madrid. Su Champions e scudetto…”

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Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato ai giornalisti presenti a margine del Festival della Serie A. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato ai giornalisti presenti a margine del Festival della Serie A. Ecco le sue dichiarazioni anche sul futuro di Nico Paz, più volte accostato all'Inter:

Como, Suwarso: “Fabregas resta. Nico Paz? Decide il Real Madrid. Su Champions e scudetto…”- immagine 2

"Qualificarsi in Champions League è stato bello, ma stiamo cercando di non esaltarci troppo, ma di capire comunque il grande lavoro che abbiamo fatto. Possiamo ancora crescere: Fabregas ci crede, lui vuole vincere ogni partita. E se ci crede lui, noi lo seguiamo. Non ci siamo detti molto dopo il raggiungimento della Champions League, ci siamo sorrisi l'un l'altro, consapevoli che abbiamo tanto lavoro da fare. Non siamo ancora andati in vacanza, ci incontreremo nei prossimi giorni. Non so quale sarà il nostro ruolo nella prossima Champions, ma quel che so è che noi entriamo sempre in campo per vincere secondo la nostra mentalità. Se affronteremo il Barcellona, proveremo ad attaccare, è questo il nostro approccio. Sarebbe bello affrontare squadre come Manchester United e Real Madrid. La questione stadio? Si è posto lo stesso problema quando siamo stati promossi in Serie A, ma credo che riusciremo a giocare la Champions al Sinigallia senza problemi".

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"Il futuro di Nico Paz? Il suo destino rimane nelle mani del Real Madrid, aspettiamo. Cambiaso e Chiesa? Stiamo seguendo vari calciatori, al momento i loro prezzi sono fuori dal nostro target. Guardiamo alle varie opportunità che si presentano, stiamo lavorando anche molto sul nostro settore giovanile che possano essere competitivi nei prossimi anni. Il Fair Play Finanziario? E' in linea con il nostro modo di gestire il club, non è un problema per noi. Non credo che l'anno prossimo lotteremo per lo scudetto, ma ovviamente scenderemo sempre in campo per vincere. Vediamo cosa accadrà. Non abbiamo parlato con il Real Madrid per tanto tempo, non abbiamo ancora iniziato a parlare di mercato e di giocatori, se ci saranno delle opportunità per altri calciatori le coglieremo. Fabregas resta? Così mi ha detto".

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