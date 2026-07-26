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Dopo gli acquisti di Cucurella e Dumfries, il Real Madrid è alla ricerca di un big per la difesa. E il nome di Alessandro Bastoni sembrerebbe ancora di moda per le merengues.

Getty Images

Come riporta il portale spagnolo AS, "il Real Madrid potrebbe non fermarsi qui. Il dossier principale resta sul tavolo. Una volta che Nico Schlotterbeck è uscito dai radar, Alessandro Bastoni è diventato il nome in cima alla lista. Il suo entourage continua a mantenere vive le aspettative e, fin dall'inizio, dall'Italia è filtrato che un'offerta vicina ai 70 milioni di euro renderebbe l'Inter disponibile a trattare. Se dovesse arrivare una proposta del genere, si attiverebbe automaticamente la cessione di Raúl Asencio. Il difensore delle Canarie rappresenterebbe infatti un'altra fonte di incasso in caso di trasferimento a titolo definitivo".