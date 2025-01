"All'Inter sta mancando la continuità della scorsa stagione. Nonostante questo, è lì. Dà la sensazione di poter esprimere tutto il suo potenziale nel girone di ritorno e raggiungere vette difficili per le sue competitor. Se non al massimo è lì, se dovesse crescere sarebbe difficile per le sue avversarie. Calhanoglu? Con tutto il rispetto per Asllani, c'è un'Inter con Calhanoglu e un'Inter senza. Fossi l'Inter, manderei Asllani a giocare, per il ruolo di regista lo si impara giocando".