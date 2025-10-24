Le parole del telecronista che ha raccontato la gara dei nerazzurri a Bruxelles nell'ultimo turno europeo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 16:02)

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: Le parole di Conte sul ‘fumo negli occhi’ o su i tifosi ‘presi per i fondelli? Sono per me inaccettabili. Il Napoli deve tornare ad essere squadra. Ci sono giocatori in condizioni pessime e non ne capisco il motivo: Di Lorenzo, per citarne uno, è irriconoscibile. Il problema di Conte è che ha tante alternative a sinistra e nessuna a destra, dove deve spostare Spinazzola in un ruolo non suo.

Le parole di Conte preoccupano, perché fanno capire che qualcuno è rimasto con la testa allo scudetto, qualcun altro è scontento, altri ancora pensano a sé... Non è una bella situazione. Capiremo solo sabato l’efficacia o meno delle parole di Conte dopo la partita contro il Psv. Se sabato la reazione sarà positiva, sarà stato un colpo di genio; in caso contrario, vorrà dire che lo spogliatoio non è compatto. La gara con l'Inter ci dirà come stanno le cose. Se vinci con l'Inter, cambia tutto; se perdi, non posso immaginare cosa succederà nel post partita. Napoli-Inter, lo ripeto, sarà il vero spartiacque che permetterà di archiviare PSV-Napoli come incidente di percorso, ma in caso di vittoria. Perdere, invece, aprirebbe una crisi che sarebbe devastante.

Ho commentato l’Inter in Champions ed è stata una gara strana. Nella prima mezz’ora è stata presa a pallate dall'Union, che ha avuto almeno quattro palle gol. I nerazzurri, però, ad un certo punto si sono compattati e ripresi. L'anno scorso, quando facevi le rotazioni, entravano Taremi e Arnautovic e ti mettevi le mani nei capelli, mentre Bonny ed Esposito sono due ragazzi 'terribili' che fanno paura alle difese e vanno in porta. Sono ottimista e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno in casa Napoli, ma è evidente che c'è un problema, perché la situazione non ha fatto che peggiorare nelle ultime settimane”.