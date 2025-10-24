Durante il programma L’ascia o raddoppia, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato del lavoro svolto da Chivu
fcinter1908 ultimora Marinozzi: “A Chivu va dato un merito su tutti. Fuori Calha, Lautaro… se ne siamo accorti?”
ultimora
Marinozzi: “A Chivu va dato un merito su tutti. Fuori Calha, Lautaro… se ne siamo accorti?”
Durante il programma L’ascia o raddoppia, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato del lavoro svolto da Chivu
“Inter sembrava presuntuosa, ora hanno capito qual è il problema. Chivu sta lavorando tantissimo sull'aspetto mentale, è uno dei meriti che gli va dato. Anche con la Juve erano un po' piacioni, se riescono a mettere da parte questa cosa l'Inter è veramente fortissima. Calhanoglu sostituito, ce ne siamo accorti? Lautaro uscito al 60'? Ce ne siamo accorti? Lo scorso anno ce ne saremmo accorti”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA