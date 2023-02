Compagnoni: “Inter, occasione persa per allungare sulle terze. Scudetto? Finita”

Maurizio Compagnoni, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato il pareggio a reti bianche tra Sampdoria e Inter: "Corsa scudetto ampiamente finita. Per come sta giocando il Napoli, per il vantaggio che ha, per la rosa che ha... Poi è chiaro che uno ci prova perchè non si può mai sapere nel calcio, ma sarebbe la più grossa sorpresa del calcio italiano se il Napoli non dovesse vincere quest'anno. L'Inter ha sprecato un'occasione per allungare sulle terze, 3 punti non sono tanti e sarà una bellissima lotta. L'Inter ha sciupato una grande occasione: il Milan ha vinto con il Torino, la mancata vittoria dell'Inter e le romane hanno frenato, sono tutte lì".