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Il 3-0 rifilato in scioltezza al Parma conferma la forza incredibile dell'Inter. I nerazzurri in Serie A sembrano avere una marcia in più rispetto a tutte le altre squadre, come sottolinea anche lo studio di Sky Sport in questo pomeriggio. In particolare, Maurizio Compagnoni si è soffermato sulle tante alternative a disposizione di Cristian Chivu:

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"Chivu si arrabbia se cerchiamo l'anti-Inter? Non so se si arrabbia Chivu, ma l'Inter nelle prime cinque giornate è partita tre volte sotto di due gol, ma si è piazzata subito prima comunque. Ha due squadre, se gioca la seconda va tranquillamente nelle prime quattro. Chivu ha una corazzata, sta facendo bene, ma con quella rosa devi necessariamente fare bene".