Il pensiero del noto giornalista a proposito delle squadre protagoniste al vertice della classifica di Serie A

Daniele Vitiello Redattore/inviato 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 21:46)

Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante il Festival dello Sport di Trento. Di seguito le sue dichiarazioni a partire dalla lotta Scudetto in Serie A: "Per me le grandi favorite sono Napoli e Inter, anche se devo dire che il Milan sta crescendo moltissimo. Mi è piaciuta la prova dei rossoneri a Torino e devo dire che non è molto lontano rispetto alle prime due. La Juve non ha trovato una sua identità: il potenziale c'è ma per ora si è visto pochissimo".

La Roma che percorso può fare?

"Per scudetto non ce la vedo ma al momento sono primi senza gol dei centravanti. Se questi iniziano a segnare allora cambia lo scenario. Gasperini ha bisogno di tempo, anche all'Atalanta fece fatica all'inizio. A Roma sta bruciando le tappe".

Il Milan non ha le coppe...

"Ha bisogno dei gol di Gimenez e Leao, che dovrà essere più concreto sotto porta. Il Milan ha grandi potenzialità ma se Gimenez e Leao non segnano farà fatica perché le due competitor sono molto forti".

Più forte il centrocampo del Milan o quello del Napoli?

"Sono entrambi molto forti, ma preferisco leggermente quello dei Napoli".