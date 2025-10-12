FC Inter 1908
Calcio in tv, Adani durissimo: “Io e Vieri non faremo come…”

Adani non ha voluto lasciare spazio a dubbi né a nostalgie, preferendo ribadire con decisione che la strada con Vieri resta separata
La reunion degli Oasis ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. E al Corriere della Sera è arrivata la domanda: “Si riuniranno anche Adani e Vieri?”. La risposta di Lele è stata secca, senza possibilità di interpretazioni: «Assolutamente no».

Una frase breve, ma che dice tutto. Perché il rapporto tra i due ex protagonisti della Bobo TV non si è mai ricucito dopo la clamorosa rottura. Adani non ha voluto lasciare spazio a dubbi né a nostalgie, preferendo ribadire con decisione che la strada con Vieri resta separata.

La coppia, insieme a Cassano e Ventola, aveva dato vita a un format seguito da migliaia di appassionati, capace di mescolare calcio, racconti da spogliatoio e ironia. Poi però sono arrivati i contrasti, le incomprensioni e infine la rottura.

Da allora i percorsi si sono divisi e Adani, anche nell’intervista, ha mostrato la volontà di proseguire per la sua strada, senza guardare indietro.

