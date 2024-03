17 gol

Nelle giovanili giocava in attacco e non perse più la sua vena realizzativa. In nerazzurro in nove stagioni ha segnato 17 reti, alcune delle quali determinanti. Dal gol nella sua prima uscita ufficiale in campionato, il 21 settembre del 2005 contro il Chievo, a quello con cui ha deciso il derby vinto dall'Inter per 1-0, il 7 ottobre del 2012.