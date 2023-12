Alexis Sanchez oggi compie 35 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

MILANO - Tanti auguri Alexis Sanchez! Oggi l'attaccante cileno compie 35 anni. Ritornato a vestire il nerazzurro nell'estate del 2023, in questa stagione ha collezionato complessivamente 11 presenze, condite da due reti realizzate in Champions League. La prima ha sbloccato il match nella vittoria casalinga contro il Salisburgo, mentre la seconda ha completato la rimonta nel pareggio per 3-3 in trasferta contro il Benfica.