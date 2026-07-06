La squalifica tolta è un episodio molto molto grave. Non ricordo il precedente di Garrincha, l'automatismo tra un cartellino rosso e una squalifica di almeno una giornata è una legge scolpita nella pietra. Siamo veramente di fronte al sovvertimento di una regola che non poteva essere sovvertita. Vediamo come va il ricorso del Belgio, guardo al comunicato duro della Uefa, penso possa diventare un casus belli per quello che possa essere qualcosa di grave, uno scisma tra la Fifa e la Uefa. Lo stesso Mondiale per Club è stato visto come un tentativo di minare la Champions, già a inizio competizione quando non venne garantito accesso all'arbitro somalo l'Uefa lo designò come arbitro per la Supercoppa Europea. Ci sono delle figure che vorrei sentir parlare e vi cito Pierluigi Collina, responsabile della Fifa per quanto riguarda gli arbitri. Espulsione di Balogun la ritengo esagerata, ma la decisione dell'arbitro deve essere ritenuta legge anche dal responsabile degli arbitri e vorrei sentire le sue parole. Vediamo come va il ricorso, non credo che verrà accolto perché la Fifa ha già fatto una figuraccia, pii bisogna vedere cosa farà il Belgio che potrà anche dire giocate voi. Non credo che si arriverà a questo punto, ma il modo in cui Infantino ha concesso questo strappo al regolamento non potrà restare un'altra delle tante cose che sono andate diversamente da come ci si aspettava.