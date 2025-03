CL, Condò: “Inter ha fatto il suo dovere. Una differenza con le altre italiane”

L'analisi del giornalista dopo la vittoria per due a zero della squadra di Inzaghi contro la formazione olandese

Paolo Condò, su Skysport, ha analizzato la vittoria dell'Inter in Champions League contro il Feyenoord. Queste le parole del giornalista rispetto al due a zero imposto agli olandesi a Rotterdam: «Prestazione chirurgica, l'Inter ha fatto quello che doveva fare e ha fatto quello che fanno le squadre ambiziose. Vai, giochi, vinci, come ha fatto l'Arsenal. Ha fatto il proprio dovere. E non è una diminutio. Questa prestazione fa vedere la differenza con le altre italiane: è un blocco che gioca insieme da anni, remano tutti nella stessa direzione e sanno tutti cosa devono fare per avanzare e se riuscirà a passare riuscirà a migliorare il risultato dell'anno scorso».

«Questo due a zero potrebbe essere anche un modo per centellinare le forze in campionato col Monza e al ritorno col Feyenoord in vista della gara contro l'Atalanta che è comunque uno scontro diretto. Miglior in campo per l'Inter Dumfries, ha fatto una grande partita. E quanto è migliorato», ha aggiunto il giornalista.