È difficile prevedere quanto questo possa contare in chiave scudetto, ma nel crudele gioco a eliminazione che sta perseguitando diverse squadre (il Napoli perde due uomini a partita, il suo campionato pare Squid Game) chi gioca meno ha una chance in più. Ha fatto gol Fullkrug — splendida la rincorsa di Saelemakers per il cross — centravanti nuovo acquisto come Malen, e la coincidenza qualcosa vuol dire, come vuol dire che delle 5 partite delle battistrada quattro siano finite 1-0 (solo la Roma ne ha segnati due), e che quindi la regola del «chi segna vince», dominante quest’anno, ne esca ulteriormente ribadita. Pure in negativo, nel senso che dopo tanta pressione la Juve è stata colpita dal Cagliari e non si è più rialzata. Poi, sono state vittorie diverse. Dominante l’Inter, ansimante il Milan, resiliente il Napoli, eccitante la Roma. In ogni modo, la corsa continua.