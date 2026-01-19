FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Condo: “Scudetto? Chi gioca meno ha più chance. Milan allunga un’ombra sulla classifica”

news

Condo: “Scudetto? Chi gioca meno ha più chance. Milan allunga un’ombra sulla classifica”

Condo: “Scudetto? Chi gioca meno ha più chance. Milan allunga un’ombra sulla classifica” - immagine 1
Del duello al vertice e della vittoria del Milan che ha seguito quella dell'Inter ha parlato il giornalista Paolo Condò sul Corriere della Sera
Andrea Della Sala Redattore 

Del duello al vertice e della vittoria del Milan che ha seguito quella dell'Inter ha parlato il giornalista Paolo Condò sul Corriere della Sera

Il Milan ha concluso il suo picco di impegni stagionali (6 partite in 22 giorni) con una drammatica vittoria sul Lecce che lo mantiene nella scia dell’Inter e allunga un’ombra rossonera sull’alta classifica. Da domani la capolista e il Napoli e la Roma e la Juve riprenderanno il ritmo italo-europeo di una gara ogni tre/quattro giorni. Il Milan no. Addirittura salterà una gara poco prima di metà febbraio, il famoso match con il Como che si era pensato di spostare in Australia (San Siro serve per l’inaugurazione delle Olimpiadi), e Allegri potrebbe persino mandare la squadra al mare a ritemprarsi come a volte succede nelle pause di Premier.

LEGGI ANCHE

Condo: “Scudetto? Chi gioca meno ha più chance. Milan allunga un’ombra sulla classifica”- immagine 2

È difficile prevedere quanto questo possa contare in chiave scudetto, ma nel crudele gioco a eliminazione che sta perseguitando diverse squadre (il Napoli perde due uomini a partita, il suo campionato pare Squid Game) chi gioca meno ha una chance in più. Ha fatto gol Fullkrug — splendida la rincorsa di Saelemakers per il cross — centravanti nuovo acquisto come Malen, e la coincidenza qualcosa vuol dire, come vuol dire che delle 5 partite delle battistrada quattro siano finite 1-0 (solo la Roma ne ha segnati due), e che quindi la regola del «chi segna vince», dominante quest’anno, ne esca ulteriormente ribadita. Pure in negativo, nel senso che dopo tanta pressione la Juve è stata colpita dal Cagliari e non si è più rialzata. Poi, sono state vittorie diverse. Dominante l’Inter, ansimante il Milan, resiliente il Napoli, eccitante la Roma. In ogni modo, la corsa continua.

Leggi anche
CdS – All’Inter c’è stata un’arrogante inversione di rotta. “La...
Padovan: “Fuga Inter, la squadra di Chivu farà il vuoto in classifica nelle prossime...

© RIPRODUZIONE RISERVATA