Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, non risparmia critiche all'Inter, sconfitta ed eliminata dal Bodo Glimt in Champions League martedì sera.
Inter 1908
Condò: “Martedì la lentezza dell’Inter ci ha messo addosso inquietitudine”
Ecco cosa scrive il giornalista:
"Martedì sera la lentezza con la quale l’Inter arrivava sulla trequarti ci ha messo addosso inquietudine; il dinamismo di Atalanta e Juve mercoledì l’ha almeno in parte ridotta".
(Fonte: Corriere della Sera)
