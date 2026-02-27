FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Condò: “Martedì la lentezza dell’Inter ci ha messo addosso inquietitudine”

ultimora

Condò: “Martedì la lentezza dell’Inter ci ha messo addosso inquietitudine”

Condò: “Martedì la lentezza dell’Inter ci ha messo addosso inquietitudine” - immagine 1
Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, non risparmia critiche all'Inter, sconfitta ed eliminata dal Bodo Glimt
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, non risparmia critiche all'Inter, sconfitta ed eliminata dal Bodo Glimt in Champions League martedì sera.

Condò: “Martedì la lentezza dell’Inter ci ha messo addosso inquietitudine”- immagine 2
Getty Images

Ecco cosa scrive il giornalista:

Condò: “Martedì la lentezza dell’Inter ci ha messo addosso inquietitudine”- immagine 3
Getty Images

"Martedì sera la lentezza con la quale l’Inter arrivava sulla trequarti ci ha messo addosso inquietudine; il dinamismo di Atalanta e Juve mercoledì l’ha almeno in parte ridotta".

(Fonte: Corriere della Sera)

Leggi anche
UFFICIALE – Inter, date e orari fino alla 30a giornata: ecco quando si giocherà il derby
Longhi: “Inter? C’è stata la sottovalutazione del Bodo. È manna dal cielo il fatto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA