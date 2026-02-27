Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi è tornato sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo. "Negli ultimi sei anni, l'Inter ha fatto dai 60 ai 70 punti in più di Napoli e Milan. Il percorso italiano è più che soddisfacente. In Europa c'è stata la sottovalutazione del Bodo".

"L'Inter ha fatto 71% di possesso palla, è andata male perché il calcio è fatto anche di episodi. In Italia non c'è una squadra che può vincere la Champions, ma l'Inter ci è andata vicina due volte. Dobbiamo pensare ai limiti economici delle italiane. Il fatto che l'Inter, in questo periodo storico, sia arrivata lì, è manna dal cielo".