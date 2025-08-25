Condò: “Inter, tutto in discesa. Ma parliamo di Sucic! E anche Dimarco oggi…”

"Lautaro e Thuram hanno giocato bene insieme, cosa che era un po' rara l'anno scorso", dice poi Paolo Condò a Sky

Matteo Pifferi Redattore 25 agosto - 23:19

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Torino, Paolo Condò ha parlato così:

"E' stata una serata di punti esclamativi, l'anno scorso non aveva mai vinto a San Siro segnando 5 gol, ne aveva fatti 5 a Verona e 6 all'Olimpico contro la Lazio. Se avessimo un argomento da trattare, io parlerei di Sucic, mi è piaciuto molto. Tutto è andato bene fin dall'inizio, ha giocato in discesa ma bisogna saper giocare"

"Ha fatto vedere molte cose, Lautaro e Thuram hanno giocato bene insieme, cosa che era un po' rara l'anno scorso. Abbiamo visto giocatori intristiti l'anno scorso, penso a Dimarco che era l'MVP di due anni fa, l'anno scorso era più grigio, oggi era a colori"

"In testa alla classifica c'è l'Inter, c'è il Napoli, la Juventus, la Roma ha vinto lo scontro diretto, anche il Como ha fatto qualcosa in più battendo la Lazio.