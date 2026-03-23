Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò , analizza il momento complicato che sta attraversando l'Inter . I nerazzurri sono reduci dal pareggio contro la Fiorentina. "L’Inter ha aggredito la partita di Firenze come fosse una finale, e il fulmineo vantaggio di Pio Esposito è sembrato un ceffone al campionato. Non molto diversa era stata l’ouverture del Napoli a Cagliari, con la rete di McTominay quando la gara ancora albeggiava".

"La differenza in cima alla classifica è che la gestione dell’Inter non è riuscita. Un po’ perché la Fiorentina è tutt’altra squadra rispetto a due mesi fa — il suo pari è meritato — un po’ perché un’ombra attraversa il rendimento di molti nerazzurri, che magari giocano bene ma al dunque sbagliano la palla decisiva (Barella), e osservano non senza angoscia la classifica che si restringe. In questo senso il Napoli desta maggiore apprensione del Milan, per il ricordo dell’anno scorso. Lautaro serve come il pane. Il margine dell’Inter non si è certo azzerato, ma l’ansia moltiplica i fantasmi. Fra le prime tre il campionato è aperto".