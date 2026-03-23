Graziano Cesari, ex arbitro, intervenuto negli studi di Pressing, ha parlato così del fallo di mano di Pongracic in Fiorentina-Inter

Marco Astori Redattore 23 marzo - 09:34

Graziano Cesari, ex arbitro, intervenuto negli studi di Pressing, ha parlato così del fallo di mano di Pongracic nel primo tempo di Fiorentina-Inter: "Il cross arriva in area e c'è un tocco di mano di Pongracic: Colombo è piazzatissimo, è lì e fa ampi gesti di proseguire. Qui nascono i problemi: dobbiamo stabilire se il braccio è fuori dalla sagoma, se è un pallone inaspettato e se ha causato un dolo evidente a Thuram, che poteva indirizzare verso la porta.

Io posso dirvi che l'impronta dell'AIA è che questo non sia un errore di Colombo e del VAR: io qualche dubbio ce l'ho. Perché se un giocatore sbaglia il tacco, non è colpa dell'arbitro o dell'altra squadra. E il cross arriva da molto lontano quindi bisogna essere pronti: la palla arriva da 30 metri. Posso anticipare che l'AIA dirà che è tutto corretto.

Io ho molti dubbi: c'è un varista come Maresca, che non può arbitrare il Napoli e la trovo molto strana come designazione. Io non sto parlando di malafede, dico solo che avrei preferito un varista di professione. Lo giustificheranno con un pallone inaspettato e un movimento naturale".