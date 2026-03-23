Graziano Cesari, ex arbitro, intervenuto negli studi di Pressing, ha parlato così del fallo di mano di Pongracic nel primo tempo di Fiorentina-Inter: "Il cross arriva in area e c'è un tocco di mano di Pongracic: Colombo è piazzatissimo, è lì e fa ampi gesti di proseguire. Qui nascono i problemi: dobbiamo stabilire se il braccio è fuori dalla sagoma, se è un pallone inaspettato e se ha causato un dolo evidente a Thuram, che poteva indirizzare verso la porta.
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fcinter1908 ultimora Cesari: “Pongracic, quanti dubbi! Maresca non arbitra Napoli ma fa Var Inter? L’AIA dirà che…”
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Cesari: “Pongracic, quanti dubbi! Maresca non arbitra Napoli ma fa Var Inter? L’AIA dirà che…”
Graziano Cesari, ex arbitro, intervenuto negli studi di Pressing, ha parlato così del fallo di mano di Pongracic in Fiorentina-Inter
Io posso dirvi che l'impronta dell'AIA è che questo non sia un errore di Colombo e del VAR: io qualche dubbio ce l'ho. Perché se un giocatore sbaglia il tacco, non è colpa dell'arbitro o dell'altra squadra. E il cross arriva da molto lontano quindi bisogna essere pronti: la palla arriva da 30 metri. Posso anticipare che l'AIA dirà che è tutto corretto.
Io ho molti dubbi: c'è un varista come Maresca, che non può arbitrare il Napoli e la trovo molto strana come designazione. Io non sto parlando di malafede, dico solo che avrei preferito un varista di professione. Lo giustificheranno con un pallone inaspettato e un movimento naturale".
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