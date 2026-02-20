FC Inter 1908
Condò: “Inter forzata a privilegiare scudetto. A Lecce vedrete squadra più forte che a Bodo”

Dopo l'andata dei playoff, dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha analizzato le tre sconfitte delle italiane
Gianni Pampinella
Dopo l'andata dei playoff, dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha analizzato le tre sconfitte di Inter, Juventus e Atalanta. Due serate amare per le italiane che il giornalista spiega così: "Le partite d’andata dei playoff di Champions sono finite talmente male per le squadre italiane da rasentare il grottesco".

"I numeri del girone avevano già segnalato una chiara regressione, con i 12 punti in meno rispetto alla scorsa stagione e la perdita di una qualificata agli ottavi in forma diretta. Il rischio concreto, a questo punto, è di non essere proprio rappresentati agli ottavi. Però l’anno scorso l’Inter è andata in finale per la seconda volta in tre anni, e nel decennio precedente la Juventus aveva fatto lo stesso, segno che il declino è stato progressivo. Ma siamo davvero crollati di colpo anche con i club oppure esistono circostanze che possono spiegare almeno in parte questa nerissima due-giorni? Non si tratta di tre situazioni uguali".

"L’Atalanta ha perso 2-0 in casa del Dortmund, finalista due anni fa, forse in versione minore ma comunque abituata a competere al top. Inter e Juve hanno pagato a prezzo carissimo i problemi ambientali, diversi tra loro — il freddo e il caldo, verrebbe da dire — ma ugualmente percepibili. L’andamento analogo delle due partite, con un primo tempo decente seguito da una ripresa disastrosa, segnala che i veleni del match di campionato avrebbero avuto bisogno di un tempo maggiore per disperdersi. Quest’anno il campionato gioca chiaramente contro la Champions, perché il modo in cui è finita la stagione scorsa ha inchiodato l’Inter allo scudetto prima di tutto, e Chivu ne prende atto a livello di formazione. Domani a Lecce vedremo una squadra più forte di quella di Bodo".

"Se le nostre tre squadre dovessero uscire, lasciandoci nudi di Champions a marzo, proponiamo fin da ora a Federazione, Lega e ovviamente Gattuso di ripristinare il famoso stage mancato per questione di spazi nel calendario. Riunire i nazionali di Inter, Milan, Juve, Napoli e Atalanta una o due settimane prima del playoff mondiale sarebbe utile per riprendere un discorso comune «altro» in un momento di depressione, per inserire qualche giovane interessante come Palestra e Vergara, per alimentare la voglia azzurra di Pio Esposito, che è sempre più bravo e concorre ormai per un posto contro l’Irlanda del Nord. Un sistema intelligente cerca, quando è malato, di puntellarsi dove può per guarire".

(Corriere della Sera)

