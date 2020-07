Condò: “Inter, un giocatore mi ha colpito moltissimo. Ha portato la merce più rara”

Paolo Condò, ospite di Sky Sport, ha parlato dell’Inter dopo la vittoria sul Genoa: “Questa stagione deve essere considerata da tutti, a partire dall’allenatore, una stagione costituente. Una ripartenza per tornare a dare l’assalto alla Juventus. La Juventus ha avuto problemini quest’anno che forse non avrà nel prossimo, quindi l’Inter deve aumentare il passo. Non può accontentarsi di arrivare dove è la Juve in questo momento. Un giocatore che mi ha colpito moltissimo è stato Moses, che finora è stato molto ondivago. Ha portato cross dal fondo che sono la merce più rara in questo momento”.