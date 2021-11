Condò: “Skriniar risolve i guai. Inter gol freschi e soluzioni diverse”

Il giornalista ha parlato del momento dei nerazzurri prima dell'inizio della gara contro lo Sheriff

«Se tutto va liscio l'uomo copertina potrà essere Dzeko. Se ci dovessero essere dei guai potrebbe essere Skriniar l'uomo in più, lui in area Interrisolve i guai. Bisogna pensare poi alla costruzione delle squadre e agli obiettivi che si pongono via via che si va avanti». Paolo Condò, a Skysport, ha parlato di Sheriff-Inter e si è soffermato sull'obiettivo qualificazione. «L'Inter un anno fa era stata eliminata dalla CL e nella delusione si ipotizzava che ci sarebbe stato il tempo di inseguire lo scudetto. Infatti è quello che puntualmente è successo. L'Inter ha vinto con distanza il campionato. Quest'anno non ti puoi più accontentare. Devi anche passare questo primo turno», ha sottolineato il giornalista.