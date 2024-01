Condò: “Inter-Juventus? Ecco il risultato più probabile per domenica”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così verso Inter-Juventus in programma domenica a San Siro

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così verso Inter-Juventus in programma domenica a San Siro. “Il risultato più probabile sarebbe il pareggio. L’Inter con una vittoria manderebbe lontana la Juve, la Juve coi tre punti farebbe capire di essere pronta a lottare fino in fondo per lo scudetto”, le sue parole.