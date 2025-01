Il derby vinto da Fonseca, dopo i 6 persi da Pioli, gli è valso una specie di salvacondotto. Stasera c'è una favorita ovvia ed è l'Inter. Più forte, più rodata, più costruita non solo nella formazione di partenza ma anche nelle alternative. Questo sbilanciamento rende la Supercoppa un dovere per l'Inter e una grande opportunità per il Milan e il suo nuovo allenatore. Inzaghi non ha mai perso l'umiltà di considerare chi lo segue e non solo chi lo precede, ed è una grandissima qualità. Stasera il Milan sarà più leggero dell'Inter.