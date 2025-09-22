Dalle colonne del Corriere della Sera , Paolo Condò analizza l'ultima giornata di campionato e in particolare la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo. Vittoria che interrompe la striscia negativa di due sconfitte consecutive in campionato. "La più attardata delle grandi, l’Inter, ha fatto tre passi avanti vincendo una partita ricca di contraddizioni. L’ha dominata ma nel finale ha rischiato l’osso del collo. Dopo quattro gare ha l’attacco migliore (11 gol segnati) ma ieri la quantità di chance mancate è stata imponente".

"Almeno non ha più la difesa peggiore (7 gol subiti), ma neanche stavolta ha chiuso immacolata. Il potenziale dei nuovi c’è, Pio Esposito è piaciuto ancora, Sucic è un tipo molto più saggio della sua età e Akanji è meglio di Pavard. Ma il Sassuolo andava distanziato nel primo tempo. Se Milan, Roma e Atalanta hanno compattato la classifica in alto, e l’Inter ha avviato la risalita, ci sono squadre che osservano angosciate la graduatoria allungarsi".