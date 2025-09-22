FC Inter 1908
Inter-Sassuolo, appuntamento con il sondaggio: i 4 candidati per il Man of the Match

Inter-Sassuolo, appuntamento con il sondaggio: i 4 candidati per il Man of the Match - immagine 1
Potere ai tifosi: a loro il compito di scegliere il miglior nerazzurro in campo in occasone del successo di ieri sera
Fabio Alampi Redattore 

Appuntamento con il consueto sondaggio social per l'Inter: il club nerazzurro affida ai propri tifosi il compito di scegliere il Man of the Match della partita contro il Sassuolo.

Getty Images

4 i condidati proposti: si tratta di Carlos Augusto, Pio Esposito, Petar Sucic e Federico Dimarco.

