Appuntamento con il consueto sondaggio social per l'Inter: il club nerazzurro affida ai propri tifosi il compito di scegliere il Man of the Match della partita contro il Sassuolo.
Inter-Sassuolo, appuntamento con il sondaggio: i 4 candidati per il Man of the Match
Potere ai tifosi: a loro il compito di scegliere il miglior nerazzurro in campo in occasone del successo di ieri sera
4 i condidati proposti: si tratta di Carlos Augusto, Pio Esposito, Petar Sucic e Federico Dimarco.
