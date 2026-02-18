Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha voluto affrontare il tema degli investimenti dei club italiani rispetto alle competitor in Europa:
ultimora
Condò: “Club italiani in mano ai fondi? Ecco qual è la mia vera paura”
"Sono giunto alla conclusione che siamo troppo attenti ai bilanci: se guardo come sono state costruite alcune squadre in Europa, che arrivano da ricchezze fiabesche, sono club che si sono indebitati ma hanno preso giocatori, investito in strutture, vivai, seconde squadre e adesso, se vedi i loro fatturati, per carità non ci guadagnano ma il loro debito non è più drammatico.
Quando penso al calcio italiano, con molti club di proprietà di fondi d'investimento, ecco questa è la mia paura, ecco quando noi investiamo i risparmi nei fondi d'investimento lo si fa per non rischiare, per avere un rendimento ogni anno. Non vorrei che questa questione macro-economica abbia portato a dove siamo arrivati"
Sulla Nazionale, poi, Condò ha aggiunto: "Ho fiducia nei tre italiani che ci sono in Premier League, ho fiducia nel blocco italiano dell'Inter, Dimarco è il migliore esterno sinistro, più o meno. Ho fiducia in Retegui, Pio Esposito, Scamacca contro il Dortmund mi ha deluso un po'"
© RIPRODUZIONE RISERVATA