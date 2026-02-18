"Sono giunto alla conclusione che siamo troppo attenti ai bilanci in Italia", ammette Paolo Condò parlando dei fondi che hanno in mano club italiani

Matteo Pifferi Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 00:23)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha voluto affrontare il tema degli investimenti dei club italiani rispetto alle competitor in Europa:

"Sono giunto alla conclusione che siamo troppo attenti ai bilanci: se guardo come sono state costruite alcune squadre in Europa, che arrivano da ricchezze fiabesche, sono club che si sono indebitati ma hanno preso giocatori, investito in strutture, vivai, seconde squadre e adesso, se vedi i loro fatturati, per carità non ci guadagnano ma il loro debito non è più drammatico.

Quando penso al calcio italiano, con molti club di proprietà di fondi d'investimento, ecco questa è la mia paura, ecco quando noi investiamo i risparmi nei fondi d'investimento lo si fa per non rischiare, per avere un rendimento ogni anno. Non vorrei che questa questione macro-economica abbia portato a dove siamo arrivati"

Sulla Nazionale, poi, Condò ha aggiunto: "Ho fiducia nei tre italiani che ci sono in Premier League, ho fiducia nel blocco italiano dell'Inter, Dimarco è il migliore esterno sinistro, più o meno. Ho fiducia in Retegui, Pio Esposito, Scamacca contro il Dortmund mi ha deluso un po'"