FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Condò: “Club italiani in mano ai fondi? Ecco qual è la mia vera paura”

ultimora

Condò: “Club italiani in mano ai fondi? Ecco qual è la mia vera paura”

Condò: “Club italiani in mano ai fondi? Ecco qual è la mia vera paura” - immagine 1
"Sono giunto alla conclusione che siamo troppo attenti ai bilanci in Italia", ammette Paolo Condò parlando dei fondi che hanno in mano club italiani
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha voluto affrontare il tema degli investimenti dei club italiani rispetto alle competitor in Europa:

Condò: “Club italiani in mano ai fondi? Ecco qual è la mia vera paura”- immagine 2
Getty

"Sono giunto alla conclusione che siamo troppo attenti ai bilanci: se guardo come sono state costruite alcune squadre in Europa, che arrivano da ricchezze fiabesche, sono club che si sono indebitati ma hanno preso giocatori, investito in strutture, vivai, seconde squadre e adesso, se vedi i loro fatturati, per carità non ci guadagnano ma il loro debito non è più drammatico.

Condò: “Club italiani in mano ai fondi? Ecco qual è la mia vera paura”- immagine 3

Quando penso al calcio italiano, con molti club di proprietà di fondi d'investimento, ecco questa è la mia paura, ecco quando noi investiamo i risparmi nei fondi d'investimento lo si fa per non rischiare, per avere un rendimento ogni anno. Non vorrei che questa questione macro-economica abbia portato a dove siamo arrivati"

Sulla Nazionale, poi, Condò ha aggiunto: "Ho fiducia nei tre italiani che ci sono in Premier League, ho fiducia nel blocco italiano dell'Inter, Dimarco è il migliore esterno sinistro, più o meno. Ho fiducia in Retegui, Pio Esposito, Scamacca contro il Dortmund mi ha deluso un po'"

Leggi anche
Lotito: “La Lazio non è in vendita. Nel 2027 finiranno debiti. Volete un fallimento?...
Bordocam Inter-Juve: “Ecco cosa ha detto Lautaro a Kalulu. E Mkhitaryan dalla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA