"Le frasi pronunciate da Lautaro io non le avrei dette. Una volta sentite... Un po' come il dentifricio che, una volta uscito, non puoi rimetterlo nel tubetto. Credo poco alla narrazione che va tutto bene, si sono chiariti e così via. L'Inter deve difendere una frontiera, che sono Thuram e Dumfries. Poi, anche per motivi anagrafici deve un po' svecchiare il resto della rosa. Per me la posizione di Calhanoglu è la prima in uscita... Quando condividi il post del barbiere, ecco, per me vuol dire che è già andato"