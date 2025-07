"Rispetto allo scorso anno vorrei tanto un centrocampista e un attaccante forte", sostiene Paolo Stringara, ex calciatore

Matteo Pifferi Redattore 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 23:02)

Paolo Stringara, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio anche dell'Inter:

"Rispetto allo scorso anno vorrei tanto un centrocampista e un attaccante forte. Per il resto si può migliorare, ringiovanire la rosa, però quello che è mancato lo scorso anno è stato un ricambio a centrocampo. Serve un attaccante veloce, perché col gioco di rimessa ne serve uno così. Bonny non so com'è, ma serve qualcosa di più. Quando ha velocità e forza lì davanti è un altro modo di giocare. Se riesci a svecchiare dietro ok, però secondo me alla squadra dello scorso anno mancava uno in mezzo veramente forte e un altro attaccante, perché Arnautovic e Taremi hanno fatto rimpiangere i titolari".

Quale attaccante vedrebbe bene?

"Osimhen sarebbe perfetto".

Calhanoglu invece?

"Nel girone di ritorno ha fatto molta fatica. Al di là del cambio sistematico a 20' dalla fine di Inzaghi, che non ho mai capito, ha fatto fatica. Non era il giocatore frizzante che avevamo visto, ma tutta l'Inter ha fatto fatica. Se poi vuole andare via, deve andare, non può rimanere a dispetto di nessuno. Qualche problema c'è, a meno che non si possa ricucire tutto...".

Quale il vero punto di forza di questa Inter?

"Un po' tutta l'Inter nella seconda parte dell'anno era in affanno. E' una squadra che va migliorata in ogni reparto. Se va via Calhanoglu, in mezzo al campo ne devi prendere due importanti, davanti, come ho detto, uno, così come dietro. E' una squadra che deve competere in Europa l'Inter, e quattro elementi di livello te li devi permettere".