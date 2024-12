Fin qui imbattuto in Bundesliga, il Bayern ha perso a Mainz per la prima volta. Il Barcellona si è arreso in casa addirittura con il Leganes quindicesimo. Il Real Madrid è andato sotto 2-0 sul campo del Rayo tredicesimo, e ha finito 3-3. Giunti a metà dicembre la fatica della Champions è un trend chiaro, al quale Juve e Milan non si sono sottratte (e nemmeno la Roma, scendendo di una coppa)".