Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato dell'ultima giornata di campionato

Gianni Pampinella Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 13:16)

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Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato dell'ultima giornata di campionato che si è concluso con la clamorosa esclusione dalla Champions di Milan e Juve.

"Dopo l’estenuante braccio di ferro su data e orario del derby di Roma della scorsa settimana, il campionato si è concluso ieri in modo ancor più livido e faticoso con un altro derby, quello di Torino, posticipato di un’ora su pressione dei tifosi preoccupati per le condizioni di un uomo ferito negli incidenti del prepartita. Quando paragoniamo il nostro calcio zoppicante alla bellezza della Premier League, la prima obiezione è che quelli sono ricchissimi mentre i bilanci dei nostri club fanno acqua da tutte le parti. Beh, non è soltanto questo. E qui la differenza non la fanno i soldi, ma il clima che un tempo ormai lontano era tossico lì (il fenomeno degli hooligans), mentre oggi lo è da noi".

"Il clamoroso crollo finale del Milan, unito alle vittorie di Roma e Como, ha comunque evitato di dover aspettare la fine di Torino-Juventus per conoscere il quartetto delle qualificate alla prossima Champions. La Roma chiude al terzo posto, che è un grande risultato firmato Gasperini. Il quarto posto del Como è in assoluto l’impresa dell’anno a livello europeo, certamente favorita dal suicidio di Juventus e Milan ma più che meritata per la qualità del gioco di Fabregas. Stiamo parlando della squadra che ha chiuso con il secondo attacco e la migliore difesa".

"Non ci sono obiezioni, non ci sono discussioni. Molte, invece, quelle che da oggi esploderanno nella sala comandi del Milan, un club allo sbando e una squadra che nell’ultimo e decisivo quarto di stagione è stata un sacco vuoto. Di idee di gioco, di energie fisiche e mentali, di prospettive tecniche. La colpa di Allegri è di essersi illuso di poter gestire come da sua regola, mentre questa era una stagione in cui si doveva costruire".

(Corriere della Sera)