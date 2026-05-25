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Inter U23, atteso in sede Vecchi: non dovesse restare pronte due alternative

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Il tecnico nerazzurro dell'U23 ha molte richieste
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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La strepitosa stagione dell'Inter culminata con lo scudetto numero 21 e la decima Coppa Italia, regalerà a Cristian Chivu un meritato rinnovo con adeguamento. Ma il rinnovo del tecnico non sarà l'unico argomento restando in tema di allenatori nerazzurri.

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Come sottolinea Tuttosport, nei prossimi giorni in sede è atteso pure Stefano Vecchi, tecnico dell’Under-23, che ha molte richieste (come anticipato da Fcinter1908): non dovesse restare all’Inter, per il suo posto c’è in pole Zanchetta, campione d’Italia con la Primavera un anno fa. L’alternativa porta all’ex Padova Andreoletti.

(Tuttosport)

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