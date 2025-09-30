Condò: “L’Inter ha vinto da grande squadra europea. Lo si è visto dalla…”

Altra ottima vittoria dell'Inter, che a San Siro batte 3-0 lo Slavia Praga e sale a 6 punti nella classifica della prima fase di Champions League.
Questa l'analisi di Paolo Condò a Sky:
"L'Inter ha vinto da grande squadra europea, senza mai mettere in discussione il risultato. Sarebbe ottimo fare 12 punti nelle prime quattro partite e siamo a metà dell'opera. Ora è a punteggio pieno: la serenità con la quale ha timbrato la pratica è tipica delle grandi squadre d'Europa. Quello di Inzaghi è stato un ciclo lungo, normale che Chivu stia innovando con prudenza".
