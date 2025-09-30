Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento dell'Inter dopo il successo in Champions League contro lo Slavia Praga: "Dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, subendo 6 reti, l'Inter ne subisce uno in quattro partite e ne fa 9.
I nerazzurri battono anche lo Slavia Praga e conquistano la quarta vittoria consecutiva fra campionato e Champions League
Se c'è stato un problema, anche in passato, dell'Inter in alcuni momenti è stato che subiva troppi gol, ma è sempre stata la miglior formazione negli ultimi quattro anni per gol segnati, tranne un anno dove è arrivata seconda. Questo è un segnale ottimo perchè sta trovando continuità. Oggi l'avversario non era così importante, ma non c'è stata neanche la possibilità di pensare di prendere tiri, mentre in passato anche squadre simili e molto al di sotto del potenziale dell'Inter arrivavano con facilità vicino all'area di rigore.
9 gol segnati, uno subito, quattro vittorie consecutive: il processo di restyling di Chivu si sta avviando".
