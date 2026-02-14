Una grande classica, semplicemente il derby d'Italia. Inter-Juventus di scena a San Siro. Negli studi Sky, Paolo Condò ha rilasciato queste dichiarazioni:
"Juventus e Inter si rispettano, forse si stimano, ma si combattono tantissimo, perché è la partita in cui si affrontano l'unica squadra con tre stelle e quella con due stelle, in attesa del Milan. Nel decennio, l'Inter è la squadra migliore, dopo la Juventus che è stata la migliore nel periodo precedente".
"Conceicao credo che permetta a Spalletti di separare Bastoni e Dimarco, una catena che funziona molto bene, costringendo così Bastoni a una partita più difensiva. C'è una statistica molto interessante: Inter e Juventus sono le squadre col maggior possesso nell'ultimo terzo di campo, che spiega la loro vocazione offensiva. Hanno ritmi realizzativi da top europee".
(Fonte: Sky Sport)
