Di Inter-Juventus Alessandro Del Piero ne ha giocati tantissimi e pochi meglio dell'ex numero 10 bianconeri sanno cosa si prova
Di Inter-Juventus Alessandro Del Piero ne ha giocati tantissimi e pochi meglio dell'ex numero 10 bianconeri sanno cosa si prova a giocare la grande classica del calcio italiano.

Negli studi Sky, Del Piero ha parlato così prima della partita:

"Per me è stata una delle partite più sentite, se non la più sentita. Una rivalità soprattutto fuori dal campo, in tutti i sensi. Giocare a San Siro è qualcosa di eccezionale. Quando arrivi nello spogliatoio, c'è inizialmente silenzio. Ormai hai già detto e preparato tutto, generalmente si parla prima in albergo o in pullman. Ogni calciatore si prepara come meglio crede. Poi, a un certo punto, c'è chi prende la parola per esprimere un concetto che sente, generalmente d'accordo con l'allenatore. Ma queste partite non hanno troppo bisogno di cariche emotive".

"Se mi aspettavo Chivu così? Non così bene, qualche dubbio c'era stato dall'estate scorsa. Una delle forze dell'Inter, che ha la rosa più forte del campionato, è che mette i tasselli al proprio posto, e parlo anche della società. Quando programmi, è più facile prendere scelte. Chivu è stato molto bravo, e l'Inter ha dato una dimostrazione di forza superiore all'anno scorso. Siamo qui a sperare che perda qualche punto, altrimenti il campionato sarebbe finito.

