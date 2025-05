L'analisi del giornalista: "Come sempre, quindi, comanda chi gioca per primo: chi è in pole, chi ha i pezzi bianchi, chi serve"

Marco Astori Redattore 3 maggio - 10:45

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così la corsa scudetto tra Napoli e Inter: "Se il Napoli vince a Lecce, vede il traguardo. Certo, ci sono modi molto più scaramantici o gufanti per dirlo, ma non è tema che ci riguardi. Se il Napoli vince a Lecce, le tre partite che gli restano sono due casalinghe contro squadre serene (il Genoa e all’ultima il Cagliari) e una trasferta contro il Parma quasi imbattibile di Chivu, ma nella quale spendere al caso il bonus del pareggio che Conte ha in tasca. Se il Napoli alle 19.45 chiude con i tre punti la gara di Lecce, l’Inter per un’ora scivola a meno 6, e alla formazione quasi totalmente alternativa alla titolare che si sta profilando verrebbe affidato il compito «vinci o ti arrendi» col Verona, che nel ritorno ha segnato 6 reti in tutto ma in compenso ha smesso di subire le slavine di gol dell’andata, e dunque sbloccarla potrebbe rivelarsi laborioso per l’Inter di scorta.