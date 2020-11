Condò: “Non vedo lo step di personalità al secondo anno. La tristezza di questa Inter è che…”

Si complica il cammino in Champions League per l’Inter che perde in casa del Real Madrid e scivola all’ultimo posto in classifica. Ne ha parlato negli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Condò:

“Non sono così ottimista sul fatto che le qualificazioni siano aperte. All’Inter non so se basteranno 7 punti. Le prime due partite l’Inter meritava di vincerle e ha pareggiato e si è esposta a una gara che non poteva perdere e l’ha persa. Ha giocato bene, il primo gol è un regalo spaventoso di Hakimi, Lo scorso anno l’Inter ha perso sia a Barcellona che a Dormund, ma i primi tempi fatti erano molto superiori a quanto fatto questa sera. Lo step di personalità all’inizio del secondo anno io non lo sto vedendo moltissimo. Lo scorso anno aveva preso a schiaffi Barcellona e Dortmund, oggi ha giocato alla pari, ma è preoccupante che continui a mancare qualcosa. Mai dominato, ma l’Inter deve fare risultati. La tristezza di questa Inter è che a nessuno viene in mente che poteva mettere Eriksen”.