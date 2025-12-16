FC Inter 1908
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò si è espresso sull'operazione di Denzel Dumfries e sul possibile sostituto in casa Inter
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò si è espresso sull'operazione di Denzel Dumfries e sul possibile sostituto in casa Inter: “Infortunio di Dumfries brutta perdita. L’Inter deve spendere soldi sul mercato, non può prendere uno di seconda fila.

Vuoi che ti dica chi dovrebbe prendere? Palestra. Ma credo costi molto, lui, Bartesaghi e Pio Esposito sono le tre grandi novità di questo campionato. Ma se sei l’Inter, devi cercare il massimo sul mercato nazionale. Nell’ultimo mese Luis Henrique ha iniziato comunque a essere più convincente e anche lo stesso Diouf. Se non puoi arrivare a un giocatore come Palestra, rimani con chi hai in rosa. Compri se puoi prendere un crack o futuro crack, altrimenti rimani così”.

