In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò si è espresso sull'operazione di Denzel Dumfries e sul possibile sostituto in casa Inter: “Infortunio di Dumfries brutta perdita. L’Inter deve spendere soldi sul mercato, non può prendere uno di seconda fila.
Condò svela: “Fossi l’Inter dopo l’operazione di Dumfries non avrei dubbi: faccio questo nome”
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò si è espresso sull'operazione di Denzel Dumfries e sul possibile sostituto in casa Inter
Vuoi che ti dica chi dovrebbe prendere? Palestra. Ma credo costi molto, lui, Bartesaghi e Pio Esposito sono le tre grandi novità di questo campionato. Ma se sei l’Inter, devi cercare il massimo sul mercato nazionale. Nell’ultimo mese Luis Henrique ha iniziato comunque a essere più convincente e anche lo stesso Diouf. Se non puoi arrivare a un giocatore come Palestra, rimani con chi hai in rosa. Compri se puoi prendere un crack o futuro crack, altrimenti rimani così”.
