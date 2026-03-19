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Conference League, la Fiorentina vince anche in Polonia: 2-1 al Rakow, è ai quarti

Conference League, la Fiorentina vince anche in Polonia: 2-1 al Rakow, è ai quarti - immagine 1
Quarti di finale di Conference League conquistati dalla Fiorentina di Paolo Vanoli, che replica anche in Polonia il risultato dell'andata
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Quarti di finale di Conference League conquistati dalla Fiorentina di Paolo Vanoli, che replica anche in Polonia il risultato dell'andata contro il Rakow. 2-1 per i Viola, che rispondono al gol di Struski con quelli di Piccoli e di Pongracic. Domenica sera al Franchi arriva l'Inter.

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