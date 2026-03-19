Quarti di finale di Conference League conquistati dalla Fiorentina di Paolo Vanoli, che replica anche in Polonia il risultato dell'andata contro il Rakow. 2-1 per i Viola, che rispondono al gol di Struski con quelli di Piccoli e di Pongracic. Domenica sera al Franchi arriva l'Inter.
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Conference League, la Fiorentina vince anche in Polonia: 2-1 al Rakow, è ai quarti
Quarti di finale di Conference League conquistati dalla Fiorentina di Paolo Vanoli, che replica anche in Polonia il risultato dell'andata
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